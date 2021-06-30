Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что русская сказка "Колобок" может быть очень поучительной для чиновников.

Во время ежегодной прямой линии среди трех наиболее впечатливших его произведений наравне с "Войной и миром" Льва Толстого и Первым концертом для фортепиано с оркестром Петра Чайковского президент назвал русскую сказку "Колобок". "Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение", - посоветовал Путин.

"Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными", - предупредил президент.