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Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ - доктор Румянцев

17:21 30.06.2021

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Фото: Ольги Макаровой
Российской программе медицинской реабилитации  необходимы регулярное финансирование и системный подход – так прокомментировал сегодняшнюю «Прямую линию» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным  Александр Григорьевич Румянцев, детский онколог-гематолог, основатель Центра им. Д. Рогачева академик РАН.

 «Президент заявил о том, что в систему медицинской реабилитации будут вложены серьезные деньги, и уже заключены контракты на приобретение необходимого оборудования. Это можно только приветствовать. Однако Владимир Владимирович признал: реабилитации в России как фактора восстановления после перенесенных заболеваний сегодня фактически нет. Восстановительная медицина должна стать одной из постоянных целевых программ, средства на которые должны выделяться на регулярной основе», — сказал  доктор Румянцев.

Румянцев уже призывал увеличить субсидирование здравоохранения на 520 млрд руб., тем самым к 2024 году увеличив их показатели в ВВП  до 5%, и, в проекте, к 2029 выйти на 7,7% от валового внутреннего продукта. На данном этапе РФ вкладывает в медицину 3,8% от ВВП, что не достаточно, по мнению академика. Дополнительные фонды должны пойти на увеличение заработных плат медработникам, приобретение необходимого оборудования, и целый ряд программ, не последнюю роль в которых играет оздоровление в санаторно-курортных организациях.

О старте  программы по развитию медреабилитации,  окончание которой запланировано на 2026 год,  Владимир Путин впервые заявил  19 июня в своем выступлении на ХХ съезде партии «Единая Россия»,  под программу  выделяется 100 млрд руб.

В ходе “Прямой линии” президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителя Омска о бесплатной реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Со слов главы Российской Федерации, в данный момент  решается вопрос о восстановлении пациентов, переболевших COVID-19.

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