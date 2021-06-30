Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ - доктор Румянцев

17:21

Фото: Ольги Макаровой

Российской программе медицинской реабилитации необходимы регулярное финансирование и системный подход – так прокомментировал сегодняшнюю «Прямую линию» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Александр Григорьевич Румянцев, детский онколог-гематолог, основатель Центра им. Д. Рогачева академик РАН.

«Президент заявил о том, что в систему медицинской реабилитации будут вложены серьезные деньги, и уже заключены контракты на приобретение необходимого оборудования. Это можно только приветствовать. Однако Владимир Владимирович признал: реабилитации в России как фактора восстановления после перенесенных заболеваний сегодня фактически нет. Восстановительная медицина должна стать одной из постоянных целевых программ, средства на которые должны выделяться на регулярной основе», — сказал доктор Румянцев.

Румянцев уже призывал увеличить субсидирование здравоохранения на 520 млрд руб., тем самым к 2024 году увеличив их показатели в ВВП до 5%, и, в проекте, к 2029 выйти на 7,7% от валового внутреннего продукта. На данном этапе РФ вкладывает в медицину 3,8% от ВВП, что не достаточно, по мнению академика. Дополнительные фонды должны пойти на увеличение заработных плат медработникам, приобретение необходимого оборудования, и целый ряд программ, не последнюю роль в которых играет оздоровление в санаторно-курортных организациях.

О старте программы по развитию медреабилитации, окончание которой запланировано на 2026 год, Владимир Путин впервые заявил 19 июня в своем выступлении на ХХ съезде партии «Единая Россия», под программу выделяется 100 млрд руб.

В ходе “Прямой линии” президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителя Омска о бесплатной реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Со слов главы Российской Федерации, в данный момент решается вопрос о восстановлении пациентов, переболевших COVID-19.