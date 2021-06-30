Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу
17:40 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поражения сборных России по хоккею и футболу показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.
"Спорт есть спорт. В спорте есть триумфы, поражения, неудачи, - сказал Путин. - То, что и сборная по хоккею не отличилась, и по футболу - факт, который не может остаться незамеченным. Нужно подумать, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать о том, что можно изменить сейчас в кадровой составляющей и в футболе, и в хоккее, но не посыпая голову пеплом и рассчитывая на лучшее - у нас, безусловно, потенциал очень хороший".
Сборная России по хоккею дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила будущему победителю команде Канады со счетом 1:2 в овертайме. Сборная России по футболу на текущем чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв с тремя очками последнее, четвертое место в таблице группы В и потерпев два разгромных поражения. На данный момент сборную России по хоккею возглавляет Валерий Брагин, по футболу - Станислав Черчесов.
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