Роман Романенко помог начать ремонт дороги на юге Москвы

17:44

На просьбы жителей Чертаново посодействовать в благоустройстве придомовой территории района откликнулся депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Он рассказывает, что о проблеме узнал из разговора с местной жительницей, молодой мамой, принимавшей участие в детском празднике вместе с другими жителями района. Она рассказала, что длительный ремонт дороги вдоль сквера от Кировоградской улицы, д. 17-1 до Варшавского шоссе, д. 142-1. превратил их путь в сквер «Родная гавань» в настоящий квест.

«Приятно, когда проблемы можно решить по горячим следам. После разговора с москвичкой я сразу же обратился к главе Управы, а он, в свою очередь, связался с подрядчиком, который занимается благоустройством этой территории. Не прошло и двух часов, как была организована моя встреча с руководителем подрядной организации», — заявил Романенко.

Романенко заявил, что взял выполнение работ подрядчиком под свой контроль, подрядчик, в свою очередь, пообещал ему завершить укладку дорожного покрытия в кратчайшие сроки. Коммунальные службы уже приступили к благоустройству проблемной территории – обнадежил местных жителей депутат.