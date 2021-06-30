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Роман Романенко помог начать ремонт дороги на юге Москвы

17:44 30.06.2021

На просьбы жителей Чертаново посодействовать в благоустройстве придомовой территории района откликнулся депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Он рассказывает, что  о проблеме узнал из разговора с местной жительницей, молодой мамой, принимавшей участие в детском празднике вместе с другими жителями района.  Она рассказала, что длительный  ремонт дороги вдоль сквера от Кировоградской улицы, д. 17-1 до Варшавского шоссе, д. 142-1. превратил их путь в сквер «Родная гавань» в настоящий квест.

«Приятно, когда проблемы можно решить по горячим следам. После разговора с москвичкой я сразу же обратился к главе Управы, а он, в свою очередь, связался с подрядчиком, который занимается благоустройством этой территории. Не прошло и двух часов, как была организована моя встреча с руководителем подрядной организации», — заявил  Романенко.

Романенко заявил, что взял выполнение работ подрядчиком под свой контроль, подрядчик, в свою очередь, пообещал ему завершить укладку дорожного покрытия в кратчайшие сроки. Коммунальные службы уже приступили к благоустройству проблемной территории – обнадежил местных жителей депутат.

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