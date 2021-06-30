В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
18:20 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня в поселке Шильда Адамовского района введен карантин в связи с распространением коронавируса. Вирусной пневмонией здесь болеют 10% жителей. Медики будут регулярно проводить подворовые обходы, организована доставка продуктов волонтерами, органы местного самоуправления обеспечат проведение необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.
Население муниципального образования Шильдинский поссовет составляет 2 300 человек, указано на сайте Адамовского района Оренбургской области.
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