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В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса

18:20 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям поселка Шильда Адамовского района Оренбургской области запретили покидать свои дома на время введенного карантина. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в поселке Шильда Адамовского района введен карантин в связи с распространением коронавируса. Вирусной пневмонией здесь болеют 10% жителей. Медики будут регулярно проводить подворовые обходы, организована доставка продуктов волонтерами, органы местного самоуправления обеспечат проведение необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.

Население муниципального образования Шильдинский поссовет составляет 2 300 человек, указано на сайте Адамовского района Оренбургской области.

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