В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ
19:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации издания, прокуратура американского округа Нью-Йорк, возглавляемая Сайрусом Вэнсом, выдвинет обвинения против самой компании, а также ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Ожидается, что обвиняемые в четверг предстанут перед судом.
В понедельник личный адвокат экс-хозяина Белого дома Рон Фискетти заявил газете "Политико", что прокуратура в Нью-Йорке намерена предъявить обвинения в отношении принадлежащей Трампу компании, а также небольшой группы ее сотрудников. По мнению стороны обвинения, ранее они получали различные финансовые поощрения, не выплатив налоги. При этом самого политика, как ожидается, обвинения не коснутся.
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