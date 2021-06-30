В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в адрес принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization ("Трамп организейшн") будут выдвинуты в четверг. Об этом сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.



По информации издания, прокуратура американского округа Нью-Йорк, возглавляемая Сайрусом Вэнсом, выдвинет обвинения против самой компании, а также ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Ожидается, что обвиняемые в четверг предстанут перед судом.



В понедельник личный адвокат экс-хозяина Белого дома Рон Фискетти заявил газете "Политико", что прокуратура в Нью-Йорке намерена предъявить обвинения в отношении принадлежащей Трампу компании, а также небольшой группы ее сотрудников. По мнению стороны обвинения, ранее они получали различные финансовые поощрения, не выплатив налоги. При этом самого политика, как ожидается, обвинения не коснутся.



