0
0
123
НОВОСТИ

В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ

19:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения в адрес принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization ("Трамп организейшн") будут выдвинуты в четверг. Об этом сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники.

По информации издания, прокуратура американского округа Нью-Йорк, возглавляемая Сайрусом Вэнсом, выдвинет обвинения против самой компании, а также ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Ожидается, что обвиняемые в четверг предстанут перед судом.

В понедельник личный адвокат экс-хозяина Белого дома Рон Фискетти заявил газете "Политико", что прокуратура в Нью-Йорке намерена предъявить обвинения в отношении принадлежащей Трампу компании, а также небольшой группы ее сотрудников. По мнению стороны обвинения, ранее они получали различные финансовые поощрения, не выплатив налоги. При этом самого политика, как ожидается, обвинения не коснутся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 30.06.2021
Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель
0
19
19:20 30.06.2021
В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
0
119
18:48 30.06.2021
Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах
0
141
18:20 30.06.2021
Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
0
193
18:20 30.06.2021
В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
0
184
18:15 30.06.2021
Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей
0
186
18:10 30.06.2021
В США за неделю снизились запасы нефти на 6,718 млн баррелей - Минэнерго
0
244
17:44 30.06.2021
Роман Романенко помог начать ремонт дороги на юге Москвы
0
197
17:40 30.06.2021
Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу
0
238
17:21 30.06.2021
Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ - доктор Румянцев
0
229

Возврат к списку