Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах
18:48 30.06.2021
|Фото пресс-службы «ЛизаАлерт»
«Жаль, что во время "Прямой линии" не было сказано ничего об эффективном поиске пропавших людей и другой системной волонтерской деятельности. Добровольцы не в фокусе внимания, но мы продолжаем работу. Нам нужен современный закон о геолокации, нам нужен доступ к базам «неизвестных пациентов», мы говорили об этом с президентом, но движения пока нет», — заявил Леонов
Общественник подчеркнул, что сейчас, в связанных с пандемией условиях, сообщество добровольцев принимает активное участие в проведении вакцинации, экологических проектах, множестве мероприятий, связанных с помощью населению, в том числе не прекращается поиск пропавших людей, но общество привыкло к активности добровольце и теперь воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся. Тем временем фундаментальные вопросы волонтерского движения так и не решены.
На «Прямой линии», поделился Леонов, много говорилось о накопившихся проблемах, о наболевшем, разваливающихся школах, газификации, затопленных дорогах, а между тем процесс общения был обеспечен волонтерами колл-центра – заметил куратор проектов «ЛизаАлерт».
Так же он рассказал о расширении сообщества добровольцев, и выразил мнение, что восстановление полноценного общества после окончания пандемии невозможно без добровольной помощи друг другу.
За 3 часа 42 минуты президент России Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Работу колл-центра обеспечивали добровольцы, президент поблагодарил их за работу.
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