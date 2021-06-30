Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах

18:48

Фото пресс-службы «ЛизаАлерт»

Деятельность добровольцев стала настолько привычной для повседневной жизни, что теперь ее просто не замечают – такое мнение высказал Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Он заявил, что главные вопросы волонтерского движения остались не решенными, и что это недопустимое положение дел.

«Жаль, что во время "Прямой линии" не было сказано ничего об эффективном поиске пропавших людей и другой системной волонтерской деятельности. Добровольцы не в фокусе внимания, но мы продолжаем работу. Нам нужен современный закон о геолокации, нам нужен доступ к базам «неизвестных пациентов», мы говорили об этом с президентом, но движения пока нет», — заявил Леонов

Общественник подчеркнул, что сейчас, в связанных с пандемией условиях, сообщество добровольцев принимает активное участие в проведении вакцинации, экологических проектах, множестве мероприятий, связанных с помощью населению, в том числе не прекращается поиск пропавших людей, но общество привыкло к активности добровольце и теперь воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся. Тем временем фундаментальные вопросы волонтерского движения так и не решены.

На «Прямой линии», поделился Леонов, много говорилось о накопившихся проблемах, о наболевшем, разваливающихся школах, газификации, затопленных дорогах, а между тем процесс общения был обеспечен волонтерами колл-центра – заметил куратор проектов «ЛизаАлерт».

Так же он рассказал о расширении сообщества добровольцев, и выразил мнение, что восстановление полноценного общества после окончания пандемии невозможно без добровольной помощи друг другу.

За 3 часа 42 минуты президент России Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Работу колл-центра обеспечивали добровольцы, президент поблагодарил их за работу.