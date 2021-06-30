0
0
139
НОВОСТИ

Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах

18:48 30.06.2021

30062021_3.jpg
Фото пресс-службы «ЛизаАлерт»
Деятельность добровольцев стала настолько привычной для повседневной жизни, что теперь ее просто не замечают – такое мнение высказал Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов. Он заявил, что главные  вопросы волонтерского  движения остались не решенными, и что это недопустимое положение дел.

 «Жаль, что во время "Прямой линии" не было сказано ничего об эффективном поиске пропавших людей и другой системной волонтерской деятельности. Добровольцы не в фокусе внимания, но мы продолжаем работу. Нам нужен современный закон о геолокации, нам нужен доступ к базам «неизвестных пациентов», мы говорили об этом с президентом, но движения пока нет», — заявил Леонов

Общественник подчеркнул, что сейчас, в  связанных с пандемией условиях, сообщество добровольцев принимает  активное  участие в проведении вакцинации,  экологических проектах, множестве мероприятий, связанных с помощью населению, в том числе не прекращается поиск пропавших людей, но общество привыкло к активности добровольце и теперь воспринимает ее как нечто само собой разумеющееся. Тем временем фундаментальные вопросы волонтерского движения так и не решены.

На «Прямой линии», поделился  Леонов, много говорилось о накопившихся проблемах, о наболевшем, разваливающихся школах,  газификации, затопленных дорогах, а между тем процесс общения был обеспечен волонтерами колл-центра – заметил куратор проектов «ЛизаАлерт».

Так же он рассказал о расширении сообщества добровольцев, и выразил мнение, что восстановление полноценного общества после  окончания пандемии невозможно без добровольной помощи друг другу.

За 3 часа 42 минуты президент России Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Работу колл-центра обеспечивали добровольцы, президент поблагодарил их за работу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 30.06.2021
Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель
0
19
19:20 30.06.2021
В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
0
119
19:10 30.06.2021
В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ
0
125
18:20 30.06.2021
Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
0
193
18:20 30.06.2021
В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
0
184
18:15 30.06.2021
Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей
0
186
18:10 30.06.2021
В США за неделю снизились запасы нефти на 6,718 млн баррелей - Минэнерго
0
244
17:44 30.06.2021
Роман Романенко помог начать ремонт дороги на юге Москвы
0
197
17:40 30.06.2021
Путин призвал подумать о кадровых решениях в сборных России по хоккею и футболу
0
238
17:21 30.06.2021
Медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ - доктор Румянцев
0
229

Возврат к списку