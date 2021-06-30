В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
19:20 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"СБУ передала в суд уголовные производства в отношении руководителей "Украинского выбора". Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении, размещенном в ее телеграм-канале. В спецслужбе уточнили, что подозреваемыми являются руководители инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" Александр Синявский и Иван Комелов. По версии следствия, они принимали участие в организации и проведении референдума в Крыму.
Против них возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и о государственной измене. В марте сотрудники СБУ и офиса генерального прокурора Украины проводили обыск в офисе "Украинского выбора".
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