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Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель

20:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

семирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет данных о каком-либо происшествии, касающемся противоэпидемических мер в КНДР за исключением тех, что известны прессе. Об этом заявил в среду ТАСС представитель ВОЗ в этой стране Эрвин Сальвадор.

Отвечая на вопрос о том, есть ли случаи заболевания COVID-19 в КНДР и зафиксировано ли распространение там коронавируса, он отметил: "ВОЗ не известно о каких-либо сообщениях, касающихся серьезного инцидента, имеющего отношение к просчетам в противоэпидемических мерах, кроме тех, что попадают в СМИ". "Как явствует из последних данных по COVID-19, поступивших в ВОЗ от правительства 24 июня, в КНДР по-прежнему нет сообщений о случаях COVID-19", - констатировал Сальвадор.

Как сообщило в среду агентство Рёнхап со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын 29 июня в ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о произошедшем в стране серьезном инциденте в области здравоохранения, который может привести к возникновению большого кризиса в сфере обеспечения безопасности республики и ее населения.

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