Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

20:25

Ещё пятеро вакцинировавшихся против ковида москвичей стали обладателями новых автомобилей. Машины разыграли в эфире телеканала «Москва 24» в рамках специальной мотивирующей акции «Вакцина рулит». Это уже не первый розыгрыш автомобилей в российской столице в таком формате. Победители нынешнего этапа - Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич, Амина Ермиковна. Их фамилии известны организаторам розыгрыша, но по закону публично оглашать их нельзя. Организаторы свяжутся с победителями и расскажут им, как и где получить приз.



В розыгрыше смогли участвовать горожане, которые получили первый компонент вакцины в Москве с 21 по 27 июня. Это более - 343 тыс. человек. Победителей выбирал компьютер методом случайного выбора.



Следующие розыгрыши запланированы на 7 и 14 июля. Автомобили стоимостью около 1 млн РУБ. могут получить граждане старше 18 лет, которые с 14 июня по 11 июля привились против COVID-19. Специально регистрироваться для розыгрыша нигде не нужно.



