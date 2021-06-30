0
0
113
НОВОСТИ

Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

20:25 30.06.2021

Ещё пятеро вакцинировавшихся против ковида москвичей стали обладателями новых автомобилей. Машины разыграли в эфире телеканала «Москва 24» в рамках специальной мотивирующей акции «Вакцина рулит». Это уже не первый розыгрыш автомобилей в российской столице в таком формате. Победители нынешнего этапа - Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич, Амина Ермиковна. Их фамилии известны организаторам розыгрыша, но по закону публично оглашать их нельзя. Организаторы свяжутся с победителями и расскажут им, как и где получить приз.

В розыгрыше смогли участвовать горожане, которые получили первый компонент вакцины в Москве с 21 по 27 июня. Это более - 343 тыс. человек. Победителей выбирал компьютер методом случайного выбора.

Следующие розыгрыши запланированы на 7 и 14 июля. Автомобили стоимостью около 1 млн РУБ. могут получить граждане старше 18 лет, которые с 14 июня по 11 июля привились против COVID-19. Специально регистрироваться для розыгрыша нигде не нужно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 30.06.2021
На борту МКС прошли первые эксперименты по редактированию гена
0
69
21:10 30.06.2021
Около 1,1 тыс. человек ежедневно госпитализируют с ковидом в Московской области - губернатор
0
77
20:20 30.06.2021
На защиту прав женщин и равенства полов премьер Финляндии обещает выделить 150 млн евро
0
148
20:10 30.06.2021
Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель
0
145
19:20 30.06.2021
В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
0
221
19:10 30.06.2021
В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ
0
213
18:48 30.06.2021
Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах
0
226
18:20 30.06.2021
Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
0
266
18:20 30.06.2021
В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
0
265
18:15 30.06.2021
Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей
0
262

Возврат к списку