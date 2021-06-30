Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
20:25 30.06.2021
В розыгрыше смогли участвовать горожане, которые получили первый компонент вакцины в Москве с 21 по 27 июня. Это более - 343 тыс. человек. Победителей выбирал компьютер методом случайного выбора.
Следующие розыгрыши запланированы на 7 и 14 июля. Автомобили стоимостью около 1 млн РУБ. могут получить граждане старше 18 лет, которые с 14 июня по 11 июля привились против COVID-19. Специально регистрироваться для розыгрыша нигде не нужно.
НОВОСТИ
- 21:20 30.06.2021
- На борту МКС прошли первые эксперименты по редактированию гена
- 21:10 30.06.2021
- Около 1,1 тыс. человек ежедневно госпитализируют с ковидом в Московской области - губернатор
- 20:20 30.06.2021
- На защиту прав женщин и равенства полов премьер Финляндии обещает выделить 150 млн евро
- 20:10 30.06.2021
- Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель
- 19:20 30.06.2021
- В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
- 19:10 30.06.2021
- В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ
- 18:48 30.06.2021
- Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах
- 18:20 30.06.2021
- Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
- 18:20 30.06.2021
- В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
- 18:15 30.06.2021
- Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать