Около 1,1 тыс. человек ежедневно госпитализируют с ковидом в Московской области - губернатор
21:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У нас госпитализация достаточно высокая на этой неделе - 1 100 в день. Но радует выписка - люди выздоравливают. <...> По этой неделе мы находимся в небольшой отрицательной динамике, но очень большое количество вызовов - 14 тыс. в сутки вызовов скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована - 7,5 тыс. врачей и в два раза больше - 15 тыс. - среднего медицинского персонала", - сказал Воробьев.
При этом губернатор отметил, что в настоящее время в Подмосковье развернуто более 14 тыс. коек, из них свободными остаются около 16%. По словам Воробьева, максимальное количество коек в регионе составит 15,5 тыс.
"Нагрузка для всех очевидна, у нас большое количество, больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад где- то 250-270 максимально на ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 ИВЛ, которые задействованы", - добавил Воробьев.
НОВОСТИ
- 21:20 30.06.2021
- На борту МКС прошли первые эксперименты по редактированию гена
- 20:25 30.06.2021
- Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
- 20:20 30.06.2021
- На защиту прав женщин и равенства полов премьер Финляндии обещает выделить 150 млн евро
- 20:10 30.06.2021
- Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель
- 19:20 30.06.2021
- В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
- 19:10 30.06.2021
- В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ
- 18:48 30.06.2021
- Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах
- 18:20 30.06.2021
- Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
- 18:20 30.06.2021
- В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
- 18:15 30.06.2021
- Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать