0
0
28
НОВОСТИ

Около 1,1 тыс. человек ежедневно госпитализируют с ковидом в Московской области - губернатор

21:10 30.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области достигает 1,1 тыс. человек в день. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас госпитализация достаточно высокая на этой неделе - 1 100 в день. Но радует выписка - люди выздоравливают. <...> По этой неделе мы находимся в небольшой отрицательной динамике, но очень большое количество вызовов - 14 тыс. в сутки вызовов скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована - 7,5 тыс. врачей и в два раза больше - 15 тыс. - среднего медицинского персонала", - сказал Воробьев.

При этом губернатор отметил, что в настоящее время в Подмосковье развернуто более 14 тыс. коек, из них свободными остаются около 16%. По словам Воробьева, максимальное количество коек в регионе составит 15,5 тыс.

"Нагрузка для всех очевидна, у нас большое количество, больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад где- то 250-270 максимально на ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 ИВЛ, которые задействованы", - добавил Воробьев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 30.06.2021
На борту МКС прошли первые эксперименты по редактированию гена
0
69
20:25 30.06.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
0
142
20:20 30.06.2021
На защиту прав женщин и равенства полов премьер Финляндии обещает выделить 150 млн евро
0
148
20:10 30.06.2021
Сведений о ЧП в здравоохранении КНДР у ВОЗ нет - представитель
0
145
19:20 30.06.2021
В суд направлено уголовное дело против руководителей организации "Украинский выбор" - СБУ
0
221
19:10 30.06.2021
В четверг будут представлены обвинения против Trump Organization - СМИ
0
213
18:48 30.06.2021
Олег Леонов: за вопросами о дорогах и заборах на Прямой линии с Путиным забыли о добровольцах
0
226
18:20 30.06.2021
Проект Сбера и Москвы СберТройка признан лучшим в мире технологическим решением на транспорте
0
266
18:20 30.06.2021
В поселке Шильда в Оренбургской области введен карантин из-за ввспышки коронавируса
0
265
18:15 30.06.2021
Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей
0
262

Возврат к списку