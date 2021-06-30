Путин раскритиковал ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
22:00 30.06.2021
В ходе Прямой линии президент Владимир Путин раскритиковал высокие кредитные ставки банков, по которым они предлагают кредиты малому и среднему бизнесу. Один из позвонивших главе государства предпринимателей сообщил: «Это высокие процентные ставки, от 18 и выше, это сроки кредитования до трех лет, то есть очень короткие, также требуют залог. Такие условия не позволяют получить эффективную финансовую поддержку».
Путин согласился, что это «многовато»: «Средняя ставка у нас сегодня – 12 процентов по малым предприятиям и по микрокредитованию. Есть и льготные формы». При этом он обратил внимание, что «для того, чтобы организовать такую работу, скажем, беззалоговую, – это тонкая вещь». «Ведь прийти за деньгами – дело несложное. А как их отдавать? Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему», – отметил президент.
«Залоговая система и высокая стоимость кредитов – разные вещи. Залог – имущественное обеспечение кредита, страховка для банка. Что касается ставок, то некоторым кредитным организациям действительно необходимо менять подход и не столь алчно относиться к клиентам, ведь неподъемная стоимость кредитов ложится тяжелым бременем на предприятия», – прокомментировал «Прайм» экономист Василий Колташов.
По его словам, ряд банков, жертвуя своей репутацией, предлагают деньги по якобы низкой ставке, но за счет комиссий и других условий, прописанных в допсоглашении, реальная стоимость кредита значительно выше, чем указано в договоре. Банки должны предоставлять полную информацию о стоимости вклада с учетом всех комиссий, подчеркнул экономист. «Нужно законодательно установить максимум по кредитным ставкам, отталкиваясь от ставки ЦБ, и принудить банки к прозрачности. В этой сфере нас ждут изменения, а вот залоговое обеспечение вряд ли уйдет в прошлое», – резюмировал он.
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