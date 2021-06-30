Требовать обязательную вакцинацию от въезжающих на территорию США не будут - Белый дом

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов не планируют требовать обязательной вакцинации от въезжающих на их территорию иностранцев.



"Нет. Я могу сказать, что это не в наших намерениях", - сказала в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, планируют ли США на федеральном уровне ввести такие требования.



При этом один из корреспондентов спросил, почему США не разрешают въезд даже прошедшим вакцинацию жителям Европы. "Мы в контакте, у нас есть рабочие группы с Канадой, Европой, другими, чтобы определить сроки, когда мы сможем открыть [границы] и сделать это безопасно", - отметила Псаки.



