Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире - Си Цзиньпин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальных интересов КНР. Об этом в четверг на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - сказал глава государства.

"Извлекая уроки из прошлого и защищая свое будущее, необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность", - добавил он.

В конце 2015 года власти Китая начали масштабную реформу вооруженных сил, которую многие местные и зарубежные эксперты назвали "наиболее радикальной" в истории НОАК. Помимо сокращения численности ВС на 300 тыс. человек, до 2 млн военнослужащих, серьезные преобразования произошли в организационно-штатной структуре НОАК и системе управления войсками.

По словам председателя КНР, Китай будет перенимать позитивный опыт у других стран, однако не приемлет "заносчивых поучений" в свой адрес.

"Мы хотим учиться у достижений других культур и приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако мы отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", - сказал он.

"Коммунистическая партия Китая и китайский народ будут уверенно идти по той дороге, которую сами себе выбрали, и твердо возьмут в свои руки свою судьбу для развития Китая и его движения вперед", - добавил глава государства.

Си Цзиньпин заявил, что эпоха национального унижения и навязывания Китаю чужой воли навсегда ушла в прошлое.

"После того, как новодемократическая революция одержала победу, наступил конец эпохи полуколониального и полуфеодального общества старого Китая, эпохи сыпучего песка. Это положило конец временам, когда мировые державы навязывали Китаю неравноправные договоры, а империалисты имели здесь исключительные права", - сказал он.

"Это послужило определяющим условием для великого национального возрождения китайской нации. Героическая и упорная борьба Коммунистической партии Китая и китайского народа торжественно провозгласила всему миру: китайская нация поднялась на ноги, а те времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно", - заявил глава государства.