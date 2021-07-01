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НОВОСТИ

В России ускорилось снижение реального размера пенсий

10:05 01.07.2021 Источник: Интерфакс

Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в России в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, а в мае уже на 0,5%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в мае 2021 года составил 15 тыс. 806 рублей и вырос на 5,5% по сравнению с маем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в мае 2021 года составила 5,9%.

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