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Трамп заявил, что уже определился относительно возможности участия в выборах 2024 года

10:20 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский президент Дональд Трамп уже принял решение о том, будет ли он участвовать в предстоящих в 2024 году в США выборах главы государства, но не уточнил, какое именно. С таким заявлением республиканец выступил в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста о том, принял ли он решение на этот счет, Трамп ответил: "Да". Он не привел каких-либо подробностей.

В апреле Трамп выразил уверенность в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев. В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы Белого дома.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.

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