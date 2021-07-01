Трамп заявил, что уже определился относительно возможности участия в выборах 2024 года
10:20 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший американский президент Дональд Трамп уже принял решение о том, будет ли он участвовать в предстоящих в 2024 году в США выборах главы государства, но не уточнил, какое именно. С таким заявлением республиканец выступил в эфире телеканала Fox News.
На вопрос журналиста о том, принял ли он решение на этот счет, Трамп ответил: "Да". Он не привел каких-либо подробностей.
В апреле Трамп выразил уверенность в том, что на выборах главы государства в США в 2024 году победу одержит кандидат от республиканцев. В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы Белого дома.
Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.
НОВОСТИ
- 11:20 01.07.2021
- Россияне смогут провести газ на своих участках по регулируемым ценам - Новак
- 11:12 01.07.2021
- СберБанк повышает ставки по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает действие промоакции
- 11:05 01.07.2021
- Украинцы и россияне точно не один народ - Зеленский
- 11:02 01.07.2021
- Евгений Попов считает защиту и поддержку приоритетами в деятельности президента
- 11:00 01.07.2021
- Путин подписал закон об открытии в России филиалов крупных зарубежных IT-компаний
- 10:32 01.07.2021
- У ГИБДД появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей
- 10:22 01.07.2021
- Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве
- 10:05 01.07.2021
- В России ускорилось снижение реального размера пенсий
- 10:00 01.07.2021
- ФСБ задержала главаря татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир"
- 09:54 01.07.2021
- В ЕС начали выдавать единые коронавирусные сертификаты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать