ФСБ задержала главаря татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир"

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России сообщила о задержании главаря татарстанского подразделения запрещённой в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль- Ислами". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда в 2003 году)", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанный "распространял среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществлял вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации".

По месту его регистрации и по месту фактического проживания обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности, отметили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело. Оперативно -разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.