Украинцы и россияне точно не один народ - Зеленский

11:05 Источник: Интерфакс

Украинцы и россияне не являются одним народом, хотя у них есть общая часть истории и общие трагедии, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на прозвучавшие накануне высказывания президента РФ Владимира Путина.

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ", - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом, по его словам, у украинцев и россиян "есть много общего": "У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии".

По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг".

"Возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами", - отметил Зеленский.

"Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что ценностная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщества являются историческим выбором Украины. "Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению", - сказал он.

Комментируя слова президента России об "освоении Украины иностранными контингентами", Зеленский назвал их "навязчивой идеей". "Если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Sea Breeze" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно. Потому что - это про исторический выбор Украины", - добавил президент.

"Но еще раз повторю: ключевое - субъектность государства, а Украина точно является субъектом глобальной политики, отличается четким пониманием своих интересов, потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, "почему, по его мнению, тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию официальной Москвы", президент ответил, что "это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает". "Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - подчеркнул он.

Что касается тезиса президента РФ о "внешнем управлении" Украины, то, по словам Зеленского - это "чисто пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России". "Потому что в реальном мире все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством, а точно не в любой соседней стране и точно не "теневыми посредниками", которые сейчас находятся под домашним арестом или в розыске", - заявил он.