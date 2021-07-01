Гватемала не требует возврата средств за «Спутник V»

11:32 Источник: Газета.Ru

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с Россией о пересмотре условий контракта на поставку вакцины против коронавируса «Спутник V» не подразумевают возврата средств, о котором она сообщила ранее. Об этом сообщает издание Prensa Libre.

«Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцин — прим. ред.), в настоящий момент речи о возврате средств не идет», — сказала она.

Сегодня в государство поставлена небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством Гватемалы.

Министр иностранных дел страны Педро Броло, подчеркнул, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по российской вакцине, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт».

По словам представителя Российского фонда прямых инвестиций, на этой и следующей неделе в рамках контрактных обязательств в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.

Ранее глава министерства здравоохранения Гватемалы заявила, что власти страны просят вернуть выплаченные за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» средства в связи с недостаточным объемом поставок.

Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае и июне. Газета.Ru