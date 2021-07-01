Евгений Попов считает защиту и поддержку приоритетами в деятельности президента

11:02

Фото: Александра Маликова

На "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным поступило больше двух миллионов вопросов. Львиная доля их касалась социальной сферы, что говорит о необходимости налаживания взаимодействия между властью и гражданами страны. Общение напрямую позволяет быстрее выявить самые острые вопросы в важнейших сферах человеческой жизни, таких как медицина, образование, экологические вопросы, материальная обеспеченность, - считает телеведущий Евгений Попов.

«Поддержка и защита – основные направления деятельности президента. На мой взгляд, для комплексного решения этих проблем необходимо разработать Национальный стандарт благополучия, базовые гарантии качества жизни, единые для всей страны – от Калининграда до Дальнего Востока», - уверен журналист.

По его мнению, существуют три основных направления, которые необходимо отразить в Национальном стандарте. Самым первым пунктом телеведущий считает материальный достаток, тут следует уделить особое внимание увеличению доходов граждан. По его мнению, нужно увеличить минимальный размер заработной платы хотя бы в два раза, уровень пенсий поднять до 70% от получаемой заработной платы и в обязательном порядке индексировать пенсии работающим пенсионерам и поддерживать семьи с детьми.

«Эти вопросы я слышал от жителей, работая в районах Западного округа, многие из них прозвучали сегодня в ходе "Прямой линии" с главой государства», - отмечает телеведущий.

Социальное благополучие, такой же важный вопрос, считает журналист. «Доступность поликлиник и медицинского обслуживания по-прежнему актуальна, особенно в настоящих эпидемиологических условиях. Президента спрашивали о работе первичного звена системы здравоохранения и наличии лекарств. Считаю, что возможность получить качественную медицинскую помощь рядом с домом снизит остроту проблемы. Необходимо зафиксировать эти гарантии на законодательном уровне», - уверен Евгений Попов.

Третьим очень важным направлением программы "Национальный стандарт" журналист обозначает вопросы экологии, подчеркивая, что в ходе "Прямой линии" президентом особенно была отмечена необходимость общественного контроля в этом вопросе. На взгляд журналиста, ведущую роль в улучшении ситуации играет ответственная гражданская позиция людей.

«Я неоднократно участвовал в экологических акциях на территории Западного округа, встречался с экоактивистами. Уверен, что только на личном примере можно показать молодежи важность соблюдения эконорм в повседневной жизни – от раздельного сбора мусора до осознанного потребления»,- подытожил Попов.