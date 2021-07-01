СберБанк повышает ставки по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает действие промоакции

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СберБанк продлевает промовклад «Дополнительный процент» до 31 августа 2021 года и повышает максимальную ставку с 5 до 5,5% годовых.

Размер ставки зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада – 100 тыс. руб. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

«Данный вклад открывает почти треть наших клиентов, – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – Такая популярность продукта и текущие условия рынка депозитов позволили нам повысить максимальную ставку по вкладу до 5,5% годовых и продлить предложение до конца лета. Вклад можно открыть в офисе банка или в мобильном приложении СберБанк Онлайн – это значительно быстрее и удобнее».

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» – на сайте банка.