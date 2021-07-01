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В России зарегистрировали 672 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 543, это максимальное значение с 17 января. Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 5 538 142 случая заражения, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 928, до 5 017 321. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 672 против 669 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего из-за инфекции в стране, по сведениям штаба, умерли 135 886 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%.

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