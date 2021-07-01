В Москве выявили 7 597 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 597 против 5 823 днем ранее, до 1 365 812. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,56%.
За сутки в Москве зарегистрировали 108 смертей из-за коронавируса (против 117 днем ранее), их общее число выросло до 22 556, следует из сообщения штаба.
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