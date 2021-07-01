С сегодняшнего дня в России нельзя продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку

12:20 Источник: Эхо Москвы

С сегодняшнего дня в России запрещается продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку. Этот показатель рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

До сегодняшнего дня это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля. Сегодня же в России вступает в силу запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции (это сигары, сигариллы, курительный, нюхательный табак). Эхо Москвы