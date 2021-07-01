Кабмин РФ утвердил постановлении о продлении льготной ипотеки еще на год
12:32 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России утвердило постановление о расширении программы "Семейная ипотека" и продлении программы "Льготная ипотека" еще на один год. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.
"По поручению президента льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, будут расширены условия программы "Семейная ипотека", принять в ней участие смогут также семьи с одним ребенком.
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