Анатолий Вассерман принял участие в акции «Коробка храбрости»
11:59 01.07.2021
|
Фото из личного архива
Анатолия Вассермана
«Если мы сможем добиться, чтобы у больного улучшилось настроение – это заметно повысит его шансы на выздоровление. Чем тяжелее болезнь, тем слабее человек, тем важнее поднять ему настроение. «Коробка храбрости» - дело, которое трудно оценить, пока ты здоров, но для ослабленных детишек – это буквально жизненно важно», - уверен Анатолий Вассерман.
Также он подчеркнул, что процесс выздоровления сложен, в нем не последнюю роль играет эмоциональное состояние ребенка, по этому, важен любой позитив.
«Эта акция кажется небольшим вкладом каждого человека, а на деле она – огромная помощь тем, кто в ней нуждается. Пусть игрушки помогут скрасить пребывание в больнице, подарят деткам радость и хорошее настроение. Желаю им всем никогда не сдаваться и победить болезнь», - заключил Анатолий Вассерман.
Эрудит рассказал, что процедуры переносятся маленькими пациентами гораздо легче, если они знают, что после выхода из кабинета в качестве награды за свою стойкость и храбрость они получат награду, игрушку из прозрачной коробки.
Новости
- 13:00 01.07.2021
- В Европе число заболевших выросло на 10% из-за ослабления социальных ограничений - ВОЗ
- 12:42 01.07.2021
- Вакцина от COVID-19 дает более стойкий иммунитет, чем перенесенное заболевание - доктор Румянцев
- 12:32 01.07.2021
- Кабмин РФ утвердил постановлении о продлении льготной ипотеки еще на год
- 12:20 01.07.2021
- С сегодняшнего дня в России нельзя продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку
- 12:05 01.07.2021
- В Москве выявили 7 597 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 01.07.2021
- В России зарегистрировали 672 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 01.07.2021
- Гватемала не требует возврата средств за «Спутник V»
- 11:20 01.07.2021
- Россияне смогут провести газ на своих участках по регулируемым ценам - Новак
- 11:12 01.07.2021
- СберБанк повышает ставки по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает действие промоакции
- 11:05 01.07.2021
- Украинцы и россияне точно не один народ - Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать