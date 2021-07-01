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НОВОСТИ

Анатолий Вассерман принял участие в акции «Коробка храбрости»

11:59 01.07.2021

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Фото из личного архива
Анатолия Вассермана
Анатолий Вассерман, известный  эрудит и аналитик, принял участие в акции под названием  «Коробка храбрости», призванную помочь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. Аналитик принимал участие в выборе игрушек  для маленьких пациентов. Эти игрушки потом укладывают в прозрачную коробку, из которой ребенок после процедур сможет выбрать что-то понравившееся.

«Если мы сможем добиться, чтобы у больного улучшилось настроение – это заметно повысит его шансы на выздоровление. Чем тяжелее болезнь, тем слабее человек, тем важнее поднять ему настроение. «Коробка храбрости» - дело, которое трудно оценить, пока ты здоров, но для ослабленных детишек – это буквально жизненно важно», - уверен Анатолий  Вассерман.

Также он  подчеркнул, что процесс выздоровления сложен, в нем не последнюю роль играет эмоциональное состояние ребенка, по этому, важен любой позитив.

«Эта акция кажется небольшим вкладом каждого человека, а на деле она – огромная помощь тем, кто в ней нуждается. Пусть игрушки помогут скрасить пребывание в больнице, подарят деткам радость и хорошее настроение. Желаю им всем никогда не сдаваться и победить болезнь», - заключил Анатолий Вассерман.

Эрудит рассказал, что  процедуры переносятся маленькими пациентами   гораздо легче, если они  знают, что после выхода из кабинета в качестве награды за свою стойкость и храбрость они получат награду, игрушку из прозрачной коробки.   

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