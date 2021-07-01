Вакцина от COVID-19 дает более стойкий иммунитет, чем перенесенное заболевание - доктор Румянцев
12:42 01.07.2021
|Фото Ольги Макаровой
«Вирус, вызывающий COVID-19, постоянно мутирует. Даже если человек переболел коронавирусом, то он все равно должен вакцинироваться, потому что снова может заболеть от другого штамма. Самая распространенная в России векторная вакцина «Спутник V» защищает человека от всех распространенных модификаций коронавируса, в том числе и от индийского штамма вируса. Однократная прививка дает 80% защиты, двукратная — 92-95%», —отвечая на вопросы зрителей, сказал доктор Румянцев.
Румянцев является членом международного комитета Всемирной организации здравоохранения по коронавирусной инфекции, и, по его мнению, только всеобщая вакцинация позволит защититься от инфекции или перенести ее в легкой форме. Коронавирусом поражаются не только легкие человека, но так же мелкие сосуды. Серьезные поражения сосудов могут привести к большому количеству тяжелых заболеваний, в том числе инфарктам, инсультам, тромбофлебитам.
Основатель Центра им. Д. Рогачева, А.Г. Румянцев напоминает также, что на сегодняшний день в РФ представлено 4 вакцины от коронавируса, но выбор вакцины должен осуществлять врач.
Осенью 2020 года ВОЗ включила в классификатор болезней постковидный синдром, последствия которого могут продолжаться до 6 месяцев. «Если вы делаете прививку, вы защищаете не только себя, но и близких»,- сказал в заключение Александр Румянцев.
НОВОСТИ
- 13:00 01.07.2021
- В Европе число заболевших выросло на 10% из-за ослабления социальных ограничений - ВОЗ
- 12:32 01.07.2021
- Кабмин РФ утвердил постановлении о продлении льготной ипотеки еще на год
- 12:20 01.07.2021
- С сегодняшнего дня в России нельзя продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку
- 12:05 01.07.2021
- В Москве выявили 7 597 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 01.07.2021
- В России зарегистрировали 672 смерти из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:59 01.07.2021
- Анатолий Вассерман принял участие в акции «Коробка храбрости»
- 11:32 01.07.2021
- Гватемала не требует возврата средств за «Спутник V»
- 11:20 01.07.2021
- Россияне смогут провести газ на своих участках по регулируемым ценам - Новак
- 11:12 01.07.2021
- СберБанк повышает ставки по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает действие промоакции
- 11:05 01.07.2021
- Украинцы и россияне точно не один народ - Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать