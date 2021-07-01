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НОВОСТИ

Вакцина от COVID-19 дает более стойкий иммунитет, чем перенесенное заболевание - доктор Румянцев

12:42 01.07.2021

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Фото Ольги Макаровой
Переболевшим коронавирусной инфекцией нужно вакцинироваться, - убежден Александр Румянцев, главный детский онколог-гематолог, академик РАН.  В прямом эфире Instagram-канала «Молодежь Москвы», доктор Румянцев рассказал, что вакцина создает гораздо более устойчивый иммунитет от COVID-19, чем наличие антител у пациентов,  переболевших в средней и тяжелой формой инфекции, позволяя перенести повторное заболевание в легкой форме.

«Вирус, вызывающий COVID-19, постоянно мутирует. Даже если человек переболел коронавирусом, то он все равно должен вакцинироваться, потому что снова может заболеть от другого штамма. Самая распространенная в России векторная вакцина «Спутник V» защищает человека от всех распространенных модификаций коронавируса, в том числе и от индийского штамма вируса. Однократная прививка дает 80% защиты, двукратная — 92-95%», —отвечая на вопросы зрителей, сказал доктор Румянцев.

Румянцев является членом международного комитета Всемирной организации здравоохранения по коронавирусной инфекции, и, по его мнению, только всеобщая вакцинация позволит защититься от инфекции или перенести ее в легкой форме. Коронавирусом поражаются не только легкие человека, но так же мелкие сосуды. Серьезные поражения сосудов могут привести к большому количеству тяжелых заболеваний,  в том числе  инфарктам, инсультам, тромбофлебитам.

Основатель Центра им. Д. Рогачева, А.Г. Румянцев напоминает также, что на сегодняшний день в РФ представлено 4 вакцины от коронавируса, но выбор вакцины должен осуществлять врач.

Осенью 2020 года ВОЗ включила в классификатор болезней постковидный синдром, последствия которого могут продолжаться до 6 месяцев. «Если вы делаете прививку, вы защищаете не только себя, но и близких»,- сказал в заключение  Александр Румянцев.

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