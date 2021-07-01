В Европе число заболевших выросло на 10% из-за ослабления социальных ограничений - ВОЗ
13:00 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское бюро ВОЗ два месяца подряд наблюдало снижение числа заразившихся коронавирусом, а также госпитализаций и смертей, вызванных заболеванием. Но этот период закончился, сообщил в четверг директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в "Фейсбуке".
"Десятинедельное снижение числа случаев COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ подошло к концу. На прошлой неделе количество заболевших выросло на 10% из-за более широкого общения, поездок, собраний и ослабления социальных ограничений. Это происходит в контексте быстро меняющейся ситуации: новый вызывающий беспокойство вариант - штамм "Дельта" - и в регионе, где, несмотря на огромные усилия государств-членов, миллионы людей остаются непривитыми", - отметил он.
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