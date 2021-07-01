Военные РФ следят за фрегатом Италии в Черном море

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморский флот следит за действиями итальянского фрегата с управляемым ракетным вооружением "Вирджинио Фазан", вошедшим в Черное море. Об этом сообщили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Черного моря", - сказали в центре.