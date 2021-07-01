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Петр Толстой предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах

12:58 01.07.2021

Талантливая молодежь должна учиться в ВУЗах, это - в интересах государства, -  считает  Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, - и для этого необходимо увеличение количества бюджетных мест в высших учебных заведениях страны. Своим мнением депутат поделился на площадке Цифрового делового пространства на Покровке, где состоялись дебаты, посвященные молодежной политике в России.

«Количество бюджетных мест в вузах, особенно региональных, должно быть увеличено. Сейчас у молодежи много возможностей для самореализации, гораздо больше, чем было у моего поколения в конце 1980-х. Нужно этими возможностями пользоваться, не упускать шанс проявить себя, однако, государство тоже должно идти навстречу порывам проявить себя, поддерживать молодежные инициативы и идеи», – уверен политик.  Приоритетной задачей органов власти во взаимодействии с молодежью, стоящей перед сложным выбором жизненного пути,  должна стать доступная информация обо всех возможностях, открывающихся перед молодыми гражданами.  

«Молодежная политика должна начаться с того, чтобы услышать нужды самой молодежи, проанализировать, обсудить и принять такие меры поддержки, которые будут максимально эффективны и востребованы», – сказал депутат.

Напомним: как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, в следующие два года в вузах появятся 45 тыс. новых бюджетных мест. Не менее 70% из них распределят по региональным высшим учебным заведениям, давая возможность  60%  выпускникам российских школ поступить на бюджетные места в университеты  страны.

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