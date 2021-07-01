Вступил в силу запрет на второе гражданство для госслужащих, силовиков и дипломатов
14:00 01.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Запрет иметь второе гражданство для госслужащих, военных, силовиков и дипломатов с этого дня вступает в силу. Изменения внесли сразу в 25 федеральных законов. Второе гражданство или вид на жительство в других странах запретили государственным и муниципальным служащим.
Своему руководству они обязаны сообщать в течение 10 дней о выходе из российского гражданства и приобретении иностранного или получении вида на жительство. В случае нарушения закона их ждёт увольнение со службы.
Аналогичный запрет касается военных, сотрудников ФСБ, Следственного комитета, ФСО, таможни, работников уголовно-исполнительной системы. Не должно быть второго гражданства или вида на жительство за рубежом у руководителей Центробанка, Счётной палаты и ее аудиторов, а также заместителей глав этих учреждений.
Аналогичные запреты распространятся и на тех людей, чья профессиональная деятельность связана допуском к государственной тайне. Под запрет также попадут дипломатические сотрудники. Нормы не затронут жителей Крыма и Севастополя.
Запрет на двойное гражданство и вид на жительство в других странах для чиновников и военных появился в Конституции после внесения в нее изменений. Их приняли летом прошлого года. Эхо Москвы
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