Министр иностранных дел Королевства Бахрейн прибывает в Москву с первым официальным визитом
14:04 01.07.2021 Источник: НГ-Online
|Фото пресс-службы посольства Бахрейна в РФ
Утром в пятницу, 2 июля 2021 года, министр иностранных дел Бахрейна встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где стороны обсудят многие двусторонние вопросы, наиболее важным из которых является возвращение рейсов между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн, разрешив Gulf Air - национальному перевозчику Королевства Бахрейн - возобновить свои полеты, которые начались пять лет назад между аэропортами Москвы и столицы Бахрейна Манамы.
Министр Бахрейна также обсудит со своим российским коллегой вопрос о возвращении бахрейнских студентов для продолжения учебы в российских вузах, поскольку их обучение было приостановлено с марта 2021 года из-за пандемии COVID-19.
И об этом визите в столицу России утром в четверг, 1 июля, официальный представитель правительства Бахрейна объявил, что Манама поддерживает «культуру мира» на Ближнем Востоке, несмотря на продолжающийся конфликт между страны Персидского залива и Ираном. Официальный представитель Бахрейна подчеркнул, что мирное сосуществование является характером бахрейнского народа, что является основной целью внешней политики Королевства Бахрейн.
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