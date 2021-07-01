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НОВОСТИ

Жесткие меры необходимы при вспышке ковида в РФ - Песков

15:00 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка коронавируса в Москве и в РФ в целом диктует необходимость жестких мер, уверен пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет", - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

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