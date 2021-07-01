Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет - WP

15:12 Источник: Газета.Ru

Власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Соответствующие работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу, пишет газета The Washington Post.

Как сообщает издание, с таким утверждением выступили сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния). Они ознакомились со снимками, сделанными при помощи коммерческих спутников. На них якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, которые имеют элементы, повторяющие те, которые существуют на уже имеющихся у Китая объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. Исследователи также якобы обнаружили на снимках «частично достроенный пункт управления», говорится в статье.

«Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений», — сказано в публикации.

При этом аналитики отмечают, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется разместить в этих шахтах, может быть значительно меньше 100.

По словам американского эксперта в вопросах нераспространения Джеффри Льюиса, КНР расширяет собственные ядерные силы «отчасти для поддержания сдерживающего фактора, который сможет выдержать первый удар со стороны США и был бы достаточным для поражения противоракетной обороны Соединенных Штатов».

Ранее Пентагон спрогнозировал двукратный рост ядерного арсенала Китая к 2030 году. Газета.Ru