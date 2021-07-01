На аукционе продан исходный код всемирной паутины

15:32 Источник: Эхо Москвы

Исходный код всемирной паутины продали на аукционе за 5,4 миллионов долларов. Деньги получил его создатель британский ученый Тим Бернес-Ли. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Sotheby’s. Лот включал в себя сразу четыре предмета: файл с исходным кодом и временными метками, видео с записью кода, письмо изобретателя и цифровой плакат с изображением кода, который он создал. Кто стал обладателем исходного кода World Wide Web не уточняется. Эхо Москвы