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НОВОСТИ

На аукционе продан исходный код всемирной паутины

15:32 01.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Исходный код всемирной паутины продали на аукционе за 5,4 миллионов долларов. Деньги получил его создатель британский ученый Тим Бернес-Ли. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Sotheby’s. Лот включал в себя сразу четыре предмета: файл с исходным кодом и временными метками, видео с записью кода, письмо изобретателя и цифровой плакат с изображением кода, который он создал. Кто стал обладателем исходного кода World Wide Web не уточняется. Эхо Москвы

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