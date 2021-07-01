"Президент обратил внимание на кибербезопасность" - тележурналист Баженов о борьбе с телефонными мошенниками

15:45

Фото Максима Манюрова

Для устранения мошеннических акций против людей старшего поколения требуется законодательно признать это тяжким преступлением – убежден лидер общественного движения Тимофей Баженов.

В эфире «Прямой линии» 30 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин наметил основные направления и меры борьбы с лицами, совершающими преступные действия против пожилых людей и ветеранов.

«Я ждал, что Президент во время «Прямой линии» уделит внимание этой серьёзнейшей теме. Полностью согласен с его словами, что только подонки могут обкрадывать наших пенсионеров и ветеранов. Поддерживаю и считаю, что такие меры давно назрели», – рассказал общественник.

Он также, комментируя высказывание президента, предложил утвердить на законодательном уровне как тяжкое преступление аферы, проводимые против социально не защищенного слоя населения.

Во время «Прямой линии» глава РФ признал, что попадание персональных данных в руки злоумышленников способствует увеличению преступлений в этой сфере. Президентом было дано распоряжение правоохранительным органам уделять больше внимания противодействию незаконного использования персональных данных граждан РФ. Он, также, отметил необходимость отслеживать переводы и получения денежных средств коммерческими банками, что, по мнению Владимира Путина, по максимуму ограничит возможности злоумышленников. Для улучшения эффекта противодействия президент предложил Центробанку РФ и полиции оперативно обмениваться сведениями о сомнительных трансакциях еще до возбуждения уголовных дел.

«Несколько дней назад обсуждали эти вопросы на Экспертной площадке в Штабе общественной поддержки "Единой России", где я провёл круглый стол. Основной вывод ― киберпреступность становится угрозой обществу и государству», – резюмировал тележурналист.

Ранее Тимофей Баженов предложил вменить в обязанность финансовым и коммерческим структурам передавать информацию о подозрительных операциях, максимум, в течение суток после их осуществления.