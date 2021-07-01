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Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов принял решение покинуть свой пост - источник

16:00 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов принял решение покинуть свой пост, заявил ТАСС источник в вузе.

"[Кузьминов] займет должность научного руководителя, новый ректор может быть назначен правительством в ближайшее время. Уход планировал давно. Заявил о добровольном решении сосредоточиться на научной работе на заседании ученого совета ВШЭ", - сказал источник в вузе.

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