Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов принял решение покинуть свой пост - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов принял решение покинуть свой пост, заявил ТАСС источник в вузе.

"[Кузьминов] займет должность научного руководителя, новый ректор может быть назначен правительством в ближайшее время. Уход планировал давно. Заявил о добровольном решении сосредоточиться на научной работе на заседании ученого совета ВШЭ", - сказал источник в вузе.