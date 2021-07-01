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Россию не беспокоит рост Китая, потому что она не претендует на мировую гегемонию - Песков

16:12 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост Китая не вызывает у России беспокойства, этот фактор может волновать только того, кто претендует на мировую гегемонию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы совершенно правильно отметили, что, да, Америку беспокоит рост Китая. Но кого может беспокоить рост Китая? Только того, кто претендует на ту самую мировую гегемонию", - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.

Он добавил, что Россия не претендует на такую роль, поэтому стремительное развитие КНР ее не беспокоит и не будет беспокоить.

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