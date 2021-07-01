Штамм "Дельта" станет доминирующим в ФРГ уже в июле - глава Минздрава
16:32 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийский штамм коронавируса, получивший название "Дельта", станет доминирующим на территории Германии уже в текущем месяце. Об этом в четверг на пресс-конференции в Берлине заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Дельта" скоро станет доминирующим вариантом. Я думаю, что уже в июле его доля будет около 70-80 процентов. Главное, в каких условиях мы будем к тому моменту", - сказал он.
На индийскую мутацию приходится около 35% от зарегистрированных за последнюю неделю в ФРГ случаев. При этом заболеваемость в стране существенно сократилась за последние полтора месяца, в день фиксируется менее 1 тыс. случаев.
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