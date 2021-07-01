Штамм "Дельта" станет доминирующим в ФРГ уже в июле - глава Минздрава

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский штамм коронавируса, получивший название "Дельта", станет доминирующим на территории Германии уже в текущем месяце. Об этом в четверг на пресс-конференции в Берлине заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Дельта" скоро станет доминирующим вариантом. Я думаю, что уже в июле его доля будет около 70-80 процентов. Главное, в каких условиях мы будем к тому моменту", - сказал он.

На индийскую мутацию приходится около 35% от зарегистрированных за последнюю неделю в ФРГ случаев. При этом заболеваемость в стране существенно сократилась за последние полтора месяца, в день фиксируется менее 1 тыс. случаев.