0
0
145
НОВОСТИ

Штамм "Дельта" станет доминирующим в ФРГ уже в июле - глава Минздрава

16:32 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийский штамм коронавируса, получивший название "Дельта", станет доминирующим на территории Германии уже в текущем месяце. Об этом в четверг на пресс-конференции в Берлине заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Дельта" скоро станет доминирующим вариантом. Я думаю, что уже в июле его доля будет около 70-80 процентов. Главное, в каких условиях мы будем к тому моменту", - сказал он.

На индийскую мутацию приходится около 35% от зарегистрированных за последнюю неделю в ФРГ случаев. При этом заболеваемость в стране существенно сократилась за последние полтора месяца, в день фиксируется менее 1 тыс. случаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 01.07.2021
Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет - WP
0
54
13:32 01.07.2021
Военные РФ следят за фрегатом Италии в Черном море
0
71
09:00 01.07.2021
НАТО не собирается покидать Черное море
0
86
14:25 30.06.2021
Армия взялась за реконструкцию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области
0
209
22:00 29.06.2021
РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
0
310
12:05 29.06.2021
Береговая охрана Грузии и военные принимают участие в учениях Sea Breeze в Черном море
0
372
22:00 28.06.2021
Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
0
517
15:00 28.06.2021
Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений - Путин
0
547
10:00 28.06.2021
ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии
0
533
21:08 27.06.2021
Спецслужбы США подозревают РФ в атаках "направленной энергией" - СМИ
0
608

Возврат к списку