Лимитированная «Тройка» от Покраса Лампаса и «ЛизаАлерт» появилась в кассах московского метро
16:10 01.07.2021
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Фото пресс-службы «ЛизаАлерт»
«За 10 лет к нам поступило более 23 тысяч заявок на поиск детей. Граффити Покраса Лампаса и лимитированная карта «Тройка» - способ напомнить обществу об острой проблеме детских пропаж. Мы добились того, что в общественном транспорте Москвы стали появляться ориентировки на пропавших людей. Все это - первые и правильные шаги для создания эффективной системы оперативного информирования, которая поможет ускорить поиски потерявшихся в городе», - сообщил Леонов.
Тираж единственной в своем роде «Тройки» - всего пятнадцать тысяч экземпляров, ее можно приобрести на станциях кольцевой линии московского метро.
По данным министерства внутренних дел, за год в РФ пропадает 180 000 человек. Максимально полная информация об этой проблеме, просвещение населения, неравнодушие могут помочь спасти тысячи жизней, уверен координатор отряда волонтеров.
«Карта «Тройка» с телефоном горячей линии «ЛизаАлерт» при себе — хороший повод не забывать в повседневной жизни об осторожности и необходимости оберегать близких людей», - особенно подчеркнул Олег Леонов.
Оставить заявку на поиск пропавшего человека можно, позвонив на круглосуточную горячую линию отряда "ЛизаАлерт" - 8(800)700-54-52.
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