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Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины

17:03 01.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рада Украины приняла закон о коренных народах. Русские в списке не оказались. За такое решение на внеочередном заседании проголосовали 326 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Документ теперь должен подписать президент.

В законе отмечается, что коренной народ Украины — это этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, носитель самобытного языка и культуры.  Говорит Москва

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