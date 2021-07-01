Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины
17:03 01.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Рада Украины приняла закон о коренных народах. Русские в списке не оказались. За такое решение на внеочередном заседании проголосовали 326 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Документ теперь должен подписать президент.
В законе отмечается, что коренной народ Украины — это этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, носитель самобытного языка и культуры. Говорит Москва
Новости
- 15:12 01.07.2021
- Китай строит более 100 шахт для запуска баллистических ракет - WP
- 13:32 01.07.2021
- Военные РФ следят за фрегатом Италии в Черном море
- 09:00 01.07.2021
- НАТО не собирается покидать Черное море
- 14:25 30.06.2021
- Армия взялась за реконструкцию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Амурской области
- 22:00 29.06.2021
- РФ поднимала авиацию для предупреждения нарушения границы фрегатом Нидерландов
- 12:05 29.06.2021
- Береговая охрана Грузии и военные принимают участие в учениях Sea Breeze в Черном море
- 22:00 28.06.2021
- Американская военная база в Сирии подверглась обстрелу - САНА
- 15:00 28.06.2021
- Россия вскоре поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений - Путин
- 10:00 28.06.2021
- ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в Ираке и Сирии
- 21:08 27.06.2021
- Спецслужбы США подозревают РФ в атаках "направленной энергией" - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать