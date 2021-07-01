Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины

17:03 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рада Украины приняла закон о коренных народах. Русские в списке не оказались. За такое решение на внеочередном заседании проголосовали 326 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. Документ теперь должен подписать президент.

В законе отмечается, что коренной народ Украины — это этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, носитель самобытного языка и культуры. Говорит Москва