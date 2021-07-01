Иван Сафронов твердо решил не заключать сделку со следствием
17:40 01.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Журналист Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, твердо решил не заключать сделку со следствием.
До момента, когда дело может быть передано в суд, пройдет еще полтора года. С таким прогнозом выступил адвокат Дмитрий Катчев на пресс-конференции, приуроченной к годовщине задержания бывшего автора «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Он же рассказал о намерении подзащитного биться и не сотрудничать со следователями. Адвокаты обратились в ФСБ с требованием отвести следователя Александра Чабана, который якобы обещал Сафронова разрешить звонок матери в обмен на сделку.
Адвокаты сообщили также, что по делу Сафронова не было очных ставок с российскими чиновниками. Последним местом работы Сафронова был «Роскосмос». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что Сафронов остается его советником. Эхо Москвы
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