На фоне аномальной жары на западе Канады начали лесные пожар - СМИ
19:10 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самый крупный пожар бушует в районе озера Камлупс, его площадь оценивается в 200 кв. км. Приказ на эвакуацию получили жители по меньшей мере 160 окрестных домовладений. В ликвидации этого возгорания участвуют 10 вертолетов и 56 пожарных.
Леса горят и в других частях Британской Колумбии. В частности, приказ на эвакуацию получили жители небольшого населенного пункта Луттон, расположенного в 260 км к северо- востоку от Ванкувера, где на этой неделе был установлен абсолютный температурный рекорд в канадской истории - 49,6 градусов Цельсия. Всего на территории региона отмечены 26 лесных пожаров.
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