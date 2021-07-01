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В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось в 1,6 раза

19:20 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в Москве за 2 недели увеличилось в 1,6 раза и достигло 709. Об этом сообщается в четверг в официальном телеграм-канале столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Количество больных COVID-19 на ИВЛ в Москве: 14 июня - 457; 1 июля - 709", - говорится в публикации.

Там уточняется, что за минувшие сутки в Москве выявлено 7 597 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1 690 человек, умерли 108 пациентов.

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