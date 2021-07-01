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НОВОСТИ

Военные перешли на удаленку

19:40 01.07.2021

Около 80 выездных приёмных комиссий из 35 высших военных учебных заведений начали приемную кампанию в регионах РФ.
В соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионах России отбор кандидатов для поступления в военные вузы осуществляется в регионах их проживания.
Сегодня в 75 субъектах РФ начали работу около 80 выездных приёмных комиссий, куда вошли представители 35 вузов и специалисты профессионального психологического отбора. Каждая выездная группа отбирает кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Министерства обороны РФ. Работа комиссий провозится на базе военных комиссариатов.
Узнать о правилах поступления в вузы также можно на официальном сайте Минобороны России по адресу в разделе «Образование».
На сайте каждого вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов.

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