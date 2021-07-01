План по введению цифорового налога поддержали почти 140 стран - ОЭСР
20:10 01.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как подчеркивает ОЭСР, пакет положений, "состоящий из двух компонентов, окажет столь необходимую поддержку правительствам, которым необходимо обеспечить дополнительные доходы для восстановления своих бюджетов и балансов, инвестиций в основные государственные услуги, инфраструктуру и меры, необходимые для содействия оптимизации эффективности и качества восстановления после COVID". "После долгих лет напряженной работы и переговоров этот исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснациональные корпорации выплачивали справедливую долю налогов повсюду", - отметил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн. По его словам, данный пакет "не устраняет налоговую конкуренцию, но устанавливает согласованные на многосторонней основе ограничения на нее".
"Он также учитывает различные интересы сторон переговоров, в том числе интересы малых стран и развивающихся юрисдикций. В интересах всех, чтобы мы достигли окончательного соглашения между всеми участниками данной инклюзивной структуры, как это запланировано, в конце этого года", - добавил Корманн.
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