После проверки Роспотребнадзор предложил открыть часть пляжей под Ялтой

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление Роспотребнадзора по Крыму проверило состояние воды на некоторых пляжах Ялты, пострадавших во время июньских ливней и подтоплений, и направило предложения по их открытию региональным властям, решение должны объявить на заседании оперативного штаба, сообщила ТАСС руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.



Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что запрет на купание после подтоплений сохраняется в акватории Большой Ялты. Роспотребнадзор начал работу по забору проб морской воды акватории на территории Ялты, которые определяют возможность снятия запрета на купание.



"Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях. На сегодня часть материалов, предложений по открытию пляжей внесена в оперативный штаб. Все объявят, а мы продолжаем дальнейшую работу по следующей группе пляжей, которые полежат лабораторным работам", - сказала Пеньковская.



Она уточнила, что Роспотребнадзор считает возможным открыть пляжи в районе от Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.



