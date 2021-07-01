На конкурс благоустройства малых городов подано более 300 заявок - Хуснуллин

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы России активно готовят заявки на конкурс благоустройства малых и исторических населенных пунктов на следующие два года - уже подано более 300 заявок из большинства субъектов РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию.



"В рамках обсуждения реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году вице- премьер напомнил, что с 1 июня по 1 сентября проводится пятый Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, по итогам которого до 1 сентября 2021 года будут отобраны 160 проектов-победителей со сроком реализации в 2022-2023 годах. На конкурс уже подано 307 заявок из 73 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении со ссылкой на главу комиссии, вице- премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.



Также в ходе заседания комиссии была отмечена высокая законтрактованность по проектам благоустройства в целом. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отметил, что из почти 10 тыс. территорий, запланированных к благоустройству на 2021 год, на конец июня сдано 1 438 территорий, в том числе 664 общественные территории и 774 дворовые территории.



