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Доронина обратилась к Путину с просьбой «изгнать» из МХАТа Боякова

09:00 02.07.2021 Источник: РБК

Народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени Горького Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Текст письма первым опубликовал Telegram-канал «Закулиска». Позже представитель артистки подтвердил РБК его подлинность. «Подлинность подтверждаю, комментариев не могу дать», — заявил он.

В своем письме президенту Доронина, которая до 2018 года возглавляла художественный коллектив театра, а сейчас занимает специально созданный для нее пост президента МХАТа, просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова.

«Очень хочется верить, что вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — пишет актриса.

По словам Дорониной, сейчас из театра «выгнаны» актеры, бывшие основой репертуара. Сам же репертуар «почти уничтожен».

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