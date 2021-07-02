Доронина обратилась к Путину с просьбой «изгнать» из МХАТа Боякова
09:00 02.07.2021 Источник: РБК
Народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени Горького Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. Текст письма первым опубликовал Telegram-канал «Закулиска». Позже представитель артистки подтвердил РБК его подлинность. «Подлинность подтверждаю, комментариев не могу дать», — заявил он.
В своем письме президенту Доронина, которая до 2018 года возглавляла художественный коллектив театра, а сейчас занимает специально созданный для нее пост президента МХАТа, просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова.
«Очень хочется верить, что вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — пишет актриса.
По словам Дорониной, сейчас из театра «выгнаны» актеры, бывшие основой репертуара. Сам же репертуар «почти уничтожен».
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