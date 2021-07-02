Три человека пострадали при взрыве газа в доме в Нижнем Новгороде - МЧС
09:05 02.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека госпитализированы после взрывы газа в доме в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В 06:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Эвакуированы 28 человек. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы", - сказали в ведомстве.
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